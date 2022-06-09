أعلنت شركة أرامكو، اليوم الخميس، عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل 10 أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس 12 مايو 2022.

عدد الأسهم المباعة:

وقالت أرامكو في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن عدد الأسهم المباعة بلغ نحو 290.5 ألف سهم، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم نحو 12.009 مليون ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع 41.34 ريال للسهم.

ويكون تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 9 يونيو 2022.

زيادة رأس المال:

كانت الجمعية العامة لشركة أرمكو، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها من خلال رسملة مبلغ 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ومنح سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

وبلغ رأس مال أرامكو بعد الزيادة 75 مليار ريال بنسبة زيادة 25%.