يطمح الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري لمواصلة تألقه، وحصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المنتخب السعودي يواجه أوزبكستان

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد تجاوزها لعقبة اليابان بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي.

الأخضر يحلم باللقب

ويسير الأخضر الأولمبي بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة، حيث إنه يتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا، ولم يستقبل أي هدف، كما تجنب الخسارة حتى الآن، ليكون أول منتخب ينجح في تحقيق هذا الإنجاز.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 11 هدفًا خلال الخمس مباريات الماضية، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا خلف أوزبكستان برصيد 12 هدفًا، ما يؤكد قوة الطرفين وصعوبة المواجهة النهائية.

وحقق المدير الفني سعد الشهري إنجازًا فريدًا مع الأخضر الأولمبي، بعدما قاده للتأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في نسختي 2020 و2022، ويطمح لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويملك لاعبو الأخضر الأولمبي خبرات كبيرة، نظرًا لمشاركة معظمهم مع أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب المستوى المميز الذي ظهروا عليه في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويحلمون استكمال تألقهم بحصد اللقب.