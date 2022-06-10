يسير الأخضر الأولمبي بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق والتتويج باللقب.

تاريخ الأخضر الأولمبي في البطولة

وتُعد مشاركة المنتخب السعودي الحالية هي الخامسة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، ونجح في تحقيق 10 انتصارات، مقابل 5 هزائم، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 مواجهات.

ونجح الأخضر الأولمبي في التأهل إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث وصل للمباراة النهائية عامي 2014 و2020، وخسر أمام العراق وكوريا الجنوبية، وودع مرحلة المجموعات نسختي 2016 و2018.

المنتخب السعودي يتألق

وتألق المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني سعد الشهري بشكل لافت خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ونجح في التأهل متصدرًا المجموعة الرابعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب الأخضر الأولمبي ضد منتخب فيتنام، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.