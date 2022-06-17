تترقب الجماهير مباراة السعودية وأوزبكستان ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، أملًا في مواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب.

مباراة السعودية وأوزبكستان

وتُقام مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ميلي في طشقند، حيث يسعى الأخضر لحصد اللقب الأول، فيما يطمح أصحاب الأرض بالتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

الأخضر بكأس آسيا تحت 23 عامًا

وقبل مباراة السعودية وأوزبكستان، تألق الأخضر بقيادة سعد الشهري في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث خاض 5 مباريات، نجح في تحقيق الفوز أمام طاجيكستان والإمارات وتعادل مع اليابان سلبيًا في مرحلة المجموعات.

وواصل منتخب السعودية التألق في البطولة، وفاز على فيتنام وأستراليا في الدورين ربع ونصف النهائي، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف، كما يحتل المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا برصيد 11 هدفًا.

منتخب أوزبكستان يتألق

على الجانب الآخر، يسير منتخب أوزبكستان بشكل مميز في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث فاز على تركمانستان وقطر، وتعادل مع إيران إيجابيًا ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب أوزبكستان في الفوز على العراق واليابان في الدورين ربع ونصف النهائي، واهتزت شباكه 3 مرات خلال منافسات البطولة، فيما يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 12 هدفًا.