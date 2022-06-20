يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق إستراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.

وترتبط المملكة ومصر بعلاقات اقتصادية وثيقةـ، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

علاقات تجارية:

كذلك ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016- 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار)، وتنامي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلًا 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

تميز مصر:

وتتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقًا إستراتيجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقًا جاذبًا للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.

وينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية باعتبارها سوقًا مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية، وتوجد 6285 شركة سعودية في مصر باستمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدرًا مهمًّا للعملة الصعبة.

17 مشروعًا مشتركًا:

كذلك أسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعًا باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها.

علاقات اجتماعية:

ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديين قضاء إجازاتهم في مصر، حيث يشكلون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.

جولة ولي العهد:

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لـ الأمير محمد بن سلمان، فقد غادر اليوم الاثنين 21/ 11/ 1443 هـ الموافق 20/ 6/ 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.