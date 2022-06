أزمة في مطار هيثرو في لندن، والذي يعد من أكبر مطارات العالم، بسبب فشل كارثي بنظام الأمتعة، مما أدى لتكدس الحقائب في منظر مروع.

وتم إخبار المسافرين، القادمين من رحلاتهم في مطار هيثرو أنهم قد لا يحصلون على أمتعتهم لعدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل في المطار في النمو بسبب “مشكلة في نظام الأمتعة”.

Suddenly a slight wait for my luggage to arrive at @HeathrowAirport is even more of an irrelevance – at least it came on the same flight and is leaving with me… pic.twitter.com/h42BfCe0mo

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) June 17, 2022