أزمة في مطار هيثرو في لندن، والذي يعد من أكبر مطارات العالم، بسبب فشل كارثي بنظام الأمتعة، مما أدى لتكدس الحقائب في منظر مروع.

وتم إخبار المسافرين، القادمين من رحلاتهم في مطار هيثرو أنهم قد لا يحصلون على أمتعتهم لعدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل في المطار في النمو بسبب “مشكلة في نظام الأمتعة”.

Suddenly a slight wait for my luggage to arrive at @HeathrowAirport is even more of an irrelevance – at least it came on the same flight and is leaving with me… pic.twitter.com/h42BfCe0mo — Deborah Haynes (@haynesdeborah) June 17, 2022

تكديس حقائب الركاب

وتُظهر الصور المذهلة، كيف يتم تكديس مئات الحقائب معا فيما وصفه المتفرجون بـ”سجادة الأمتعة”، بعد ساعات فقط من ادعاء الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو أن المسافرين يعانون فقط من تأخيرات “طفيفة”.

واعتذر المسؤولون للمسافرين، الذين قيل إنه تم تحذيرهم من أنه قد يستغرق يومين قبل لم شملهم مع متعلقاتهم، وألقوا باللوم في التعطيل على “مشكلة فنية ” في نظام الأمتعة، وقالوا إنه تم حلها منذ ذلك الحين.

المسافرون يشتكون

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه ركاب المطار أيضا من طوابير طويلة وحافلات النقل المزدحمة، وانتظار طويل للانتقال بين مباني الركاب.

وقالت محررة أخبار الدفاع والأمن في “سكاي نيوز” ديبورا هاينز، التي طارت إلى مطار هيثرو الليلة الماضية وشهدت الفوضى: “عندما خرجت، رأيت هذه الكتلة المجنونة من الحقائب تملأ الرصيف مثل سجادة ضخمة للأمتعة”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعتبر هذه أحدث حالات الفوضى في المطارات البريطانية، التي ابتليت بنقص الموظفين وطوابير طويلة مزعجة لعدة أسابيع.