كشف المدرب سامي قمصان عن قائمة الأهلي ضد إيسترن كومباني في مباراة الفريقين، التي تقام مساء اليوم في الجولة الـ14 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/ 2022.

قائمة الأهلي ضد إيسترن كومباني:

وجاءت قائمة الأهلي مكونة من “مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، محمد متولي، رامي ربيعة، بدر بانون، أحمد عبدالنبي، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد هاني”.

كما شملت القائمة: “أليو ديانج، محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبدالقادر، محمد فخري، محمد أشرف، زياد طارق، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، صلاح محسن، حسام حسن، محمد شريف”.

كواليس الأزمة:

وكان الإعلامي المصري مدحت شلبي قال أمس الثلاثاء في برنامجه “مساء أون تايم”: إن فريق إيسترن كومباني سيتقدم بشكوى ضد الأهلي في حال إشراكه للاعب المالي أليو ديانج في اللقاء كونه لاعبًا دوليًّا، ورابطة الأندية المصرية ذكرت بأن لقاء الأهلي وإيسترن كومباني سيكون بدون الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلدانهم بالفترة الأخيرة.

وشارك أليو ديانج مع منتخب بلاده مالي يوم الخميس الماضي في مباراة جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث فاز منتخب مالي على جنوب السودان بثلاثية لهدف.

وكانت تقارير صحفية مصرية ذكرت أن علاء عبدالعال مدرب نادي إيسترن كومباني سوف يتقدم بشكوى ضد الأهلي، في حال شارك أليو ديانج في لقاء الأهلي ضد إيسترن كومباني.