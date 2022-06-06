تداولت حسابات على تويتر، ومواقع مصرية، أنباء عن طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، من زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد ما قامت بإلغاء متابعته من على موقع تبادل الصور إنستغرام.

شائعات طلاق ياسمين عبدالعزيز

ولا يزال الفنان أحمد العوضي متابعًا لزوجته ولم يقم بإزالة أي صور تجمعهما من حسابه الشخصي بإنستغرام.

وكتب العوضي تدوينة على حسابه في فيسبوك، قال خلالها: “إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك”.

ولا تعتبر هذه الأخبار هي الأولى من نوعها إذ انتشرت في فترة سابقة شائعات عن انفصال الثنائي الفني؛ ما دفع العوضي لوصف تلك المحاولات بـ”الفاشلة”، مؤكدًا أنه وزوجته لا يهتمان بالرد على مثل تلك المحاولات.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، أثارت قلق متابعيها بصورة نشرتها تظهر وجودها في إحدى المستشفيات نظرًا لمرضها.

ونشرت عبدالعزيز، على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام، صورة لها على سرير المرض، معلقة: “أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة”.



ونقلت وسائل الإعلام المصرية أنباء عن سفر ياسمين لإجراء عملية جراحية في سويسرا؛ إلا أنها عادت مع زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، لتستكمل علاجها في المنزل بعدما ألزمها الأطباء بالراحة التامة، وبعد رجوعها إلى مصر شاركت ياسمين، جمهورها بصورة معلقة: “ستعلمك الشدائد دائمًا، أنه ليس لك إلا الله”.