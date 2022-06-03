سيغيب اللاعب التونسي يوسف المساكني عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء تونس ضد غينيا الاستوائية أمس الخميس.

وسيواجه المنتخب التونسي، نظيره منتخب بواتسونا بعد غد الأحد في الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيغيب المساكني عن مباراة بواتسونا حيث بقي في تونس بجانب معد بدني وإطار طبي ثم سيسافر مع منتخب بلاده للمشاركة في دورة ودية في اليابان بالفترة المقبلة.

ملخص مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية:

وكان المنتخب التونسي فاز برباعية نظيفة على منتخب غينيا الاستوائية حيث سجل لـ منتخب تونس كل من “سيف الدين الجزيري هدفًا، يوسف المساكني هدفين، نعيم السليتي هدفًا”.

يذكر أن مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية كانت أُقيمت على ملعب حمادي العقربي الأولمبي في مدينة رادس التونسية.

منتخب تونس يتأهل لكأس العالم 2022:

جدير بالذكر أن منتخب تونس كان نجح في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر، وذلك بعد الفوز على منتخب مالي في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال قطر.