استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أبرز المعلومات حول خدمة تعديل المؤهل الدراسي.

وتابعت الأحوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر.

الاستفادة من الخدمة:

وحول خطوات الاستفادة من الخدمة قالت الأحوال المدنية، إنها تتضمن تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر ثم تقديم طلب إلكتروني، حيث يتم تقديم الطلب الإلكتروني من خلال اختيار أيقونات، خدماتي، الأحوال المدنية، وتواصل، طلب تجديد، خدمات السجل المدني، تعديل المؤهل الدراسي.

ولفتت الوكالة إلى أن متطلبات الخدمة تشمل: تقديم نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، وإرفاق شهادة لمعاجلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.

تصنيف بيانات مستوى التعليم:

وبالنسبة إلى تصنيف بيانات مستوى التعليم قالت، إن مستوى التعليم يسجل وفق تصنيف يشمل: تعليم ابتدائي، ومتوسط، وثانوي، ودبلوم، وبكالوريوس، ودبلوم عالي بعد البكالوريوس، ودرجة الماجستير، والدكتوراة.

تعديل المهنة:

وحول إمكانية تعديل المهنة من خلال هذه الخدمة قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن هذه الخدمة غير مخصصة لتعديل المهنة مصل مهنة: طالب – موظفة – متقاعد – تاجر – سيدة أعمال وغيرها من المهن، حيث يكون التعديل عن طريق الجهات المرتبطة إلكترونيا مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتب الأحوال المدنية في حالة عدم الربط.