أكد المختص في مبيعات السيارات عبدالرحمن الخالدي، أن شحن السيارات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف، وأن زيادة أسعار السيارات الجديدة بالمملكة وصلت إلى 30%.

قلة الإنتاج:

وأضاف الخالدي، خلال تصريحات إلى “الإخبارية”، أن السبب يعود إلى قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف التصنيع والشحن، خاصةً وأن بعض السيارات المستعملة أصبح سعرها مقاربًا للسيارات الجديدة.

انخفاض المبيعات:

ولفت إلى أن الانخفاض في مبيعات السيارات الجديدة ليس خاصًّا بالمملكة بل على المستوى العالمي أيضًا؛ حيث وصل بالعالم إلى نسبة 39%، بينما وصل بالمملكة إلى 50%، كما أن مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة خلال عام 2020م وصلت إلى 400 الف سيارة.