استعرض استشاري الطب النفسي الدكتور حسين آل عماد، أسباب الشعور بالضيق والكآبة الذي ينتاب البعض بعد الإحالة إلى التقاعد.

فيديو | بعد التقاعد.. لماذا يصاب البعض بضيق وكآبة وكدر؟

الطبيب النفسي د. حسين آل عماد يجيب..#الراصد pic.twitter.com/BfTT02fCTO — الراصد (@alraasd) June 26, 2022

وأوضح آل عماد، خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن الشخص الذي يجعل عمله ووظيفته محورًا لحياته يكون عرضة أكثر للشعور بالضيق بعد التقاعد.

مسارات حياتية أخرى:

وتابع أن الذين يعانون من هذه الأعراض بعد التقاعد ينصحهم في الجلسات العلاجية بضرورة التفكير في المسارات الحياتية الأخرى، بعيدًا عن مسار الإنجاز والعمل، مشددًا على دور التنشئة في تعزيز هذا الشعور بعد التقاعد، مثل الأب الذي يعنف ابنه ويتهمه بالفشل في جميع مناحي الحياة، ما يؤدي أحيانًا بهذا الابن إلى التمحور حول العمل لإثبات الذات.