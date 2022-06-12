كشفت نورة الجبالي، مستشارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن فكرة دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، جاء من منطلق أن الهيئة تعمل على هدف تمكين هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.

فيديو | "دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة" يوفر طرق آمنة للإخلاء من الكوارث #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/EUVFf1l6Oz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2022

وأضافت الجبالي خلال مقابلة مع “النشرة الأولى” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن أحد أهم الركائز التي تنظر إليها الهيئة هي المحافظة على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم في بيئات العمل وغيرها، فبالتالي عملت الهيئة هذا الدليل لأهميته ولحفظ السلامة والصحة المهنية لجميع الموظفين والأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل المختلفة.

دليل الإخلاء في حالات الطوارئ لذوي الإعاقة

وأوضحت أن فكرة هذا الدليل هو مساعدة جميع القطاعات على تهيئة بيئاتهم وتكوين فرق متخصصة لعملية الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن هذا الدليل يتضمن أنواع مختلفة من الإعاقة، ومجموعة من الأدوات، وآلية التعامل في حالات الطوارئ.

وأكدت أن هذا الدليل تم استسقائه من خلال تشكيل فريق داخلي في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عمل على حصر وجمع المعلومات الدولية، وأخذوا أفضل الممارسات لتطبيقها.

وأشارت إلى أن إعداد دليل الإخلاء في حالات الطوارئ لذوي الإعاقة جاء بالتعاون مع الدفاع المدني ومراجعته وتنقيحه لفترات مطولة، وأُخرج بهذه الصورة النهائية.