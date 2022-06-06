حذر أستاذ طب وجراحة النساء والولادة الدكتور حسن جمال، من تراجع معدلات المواليد الجدد في المملكة، مؤكدًا أن انخفاض معدل الخصوبة بشكل كبير منذ فترة الثمانينيات.

انخفاض الخصوبة:

وتابع جمال، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الدراسات السكانية في جميع أنحاء العالم تحذر على المدى البعيد من انخفاض معدل الخصوبة، موضحًا أنه في الثمانينيات كان معدل إنجاب المرأة السعودية 7 أبناء، والآن انخفض إلى 2.4 طفل، وهذا مؤشر على المدى البعيد على تراجع معدلات الخصوبة في المملكة.

انقلاب في الهرم السكاني:

ولفت إلى أن معظم دول العالم أشارت إلى أن هناك انقلابًا في الهرم السكاني، وسيكون معظم سكان الدول من كبار السن، وهذا سيؤدي إلى انخفاض في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية على مستوى العالم.