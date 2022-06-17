انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو الماضي.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولارًا للأونصة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء

رفع أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن اليوم عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994 بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة أكبر تضخم تشهده الولايات المتحدة منذ 40 عاما. وإثر القرار ارتفعت أسعار الذهب بينما انخفضت أسعار النفط مع توقعات بتراجع الطلب. ورفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 نقطة أساس.

تراجع العملات الرقمية

وفور قرار المركزي الأمريكي شهدت العملات الرقمية، على مستوى العالم، موجة نزيف حادة أدت إلى تكبد هذه السوق خسائر كبيرة، ما دفع القيمة السوقية الإجمالية إلى النزول دون تريليون دولار.