ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة مساء أمس الخميس بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع وسط ارتفاع الطلب على الوقود، متجاهلة اتفاق أوبك+ على تعزيز إنتاج الخام للتعويض عن انخفاض الإنتاج الروسي.

أسعار النفط تأثرت بدعم من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي ستشمل حظرًا فوريًا على عقود التأمين الجديدة للسفن التي تحمل النفط الروسي.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أو 1.1 بالمئة إلى 117.61 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 116.87 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، ومع تراجع مخزونات الخام التجارية حتى مع دخول المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.

وهبطت مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.3 مليون برميل.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق الخميس مع اتفاق المملكة العربية السعودية ودول أخرى في أوبك+ على تقديم موعد زيادات في إنتاج النفط لتعويض المفقود من الإنتاج الروسي بهدف تهدئة أسعار النفط والتضخم.