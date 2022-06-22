ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بدعم من زيادة في الطلب على الوقود في الصيف مع بقاء شح في الإمدادات؛ بسبب العقوبات على نفط روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

برنت يزيد 52 سنتًا:

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتًا، أو 0.5 بالمائة، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 1.09 دولار، أو واحد بالمائة، إلى 110.65 دولار للبرميل. وصعدت عقود أغسطس الأكثر نشاطًا 1.53 دولار إلى 109.52دولار.

خسارة أسبوعية:

وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في ثمانية أسابيع للخام الأمريكي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.