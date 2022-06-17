ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من شح الإمدادات والعقوبات الجديدة على إيران، لكن الأسعار في طريقها لانخفاض أسبوعي بعدما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.

برنت يزيد:

وزاد خام برنت 62 سنتًا، أي 0.5%، إلى 120.43 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتًا، أي 0.6%، إلى 118.34 دولار.

وانخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وإذا استمر تراجع الأسعار، ستسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع، فيما ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في 8 أسابيع.

رفع أسعار الفائدة:

ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.