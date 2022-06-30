صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

برنت يزيد:

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 63 سنتاً أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل.

وجرى تداول عقد أغسطس، الذي ينتهي، اليوم الخميس، مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتاً أو 0.5% إلى 110.27 دولار للبرميل.

انخفاض مخزونات الخام:

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” بتراجعها 569 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.