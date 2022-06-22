انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 5%، متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

برنت يتراجع:

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 5 دولارات بنسبة 4.99% إلى 108.93 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 6 دولارات بنسبة5.51% إلى 103.49 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بشهادته أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عن جهوده لكبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود.