واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الخميس، مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.

برنت يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 50 سنتا، أو 0.4%، إلى 124.08 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 38 سنتا، أو 0.3%، إلى 122.49 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً قياسياً في احتياطيات الخام الاستراتيجية، في حين ارتفعت المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية على غير المتوقع، مما يشير إلى متانة الطلب على وقود السيارات خلال ذروته الصيفية على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار.

ترقب:

ويترقب المستثمرون بيانات التجارة لشهر مايو في الصين، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات عن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت المحللة في “سي.إم.سي ماركتس”، تينا تينغ في مذكرة: “تواصل إعادة الفتح في الصين دعم التفاؤل بشأن الطلب”.