أعلنت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، أسماء الفائزين بدورتها العاشرة للعام 1443هـ – 2021م، حيث قرر مجلس أمناء الجائزة بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية للجائزة منح الجائزة في فروعها الستة وهي: جائزة الترجمة في فرع: جهود المؤسسات والهيئات، والترجمة في فرع العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، والترجمة في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، والترجمة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، والترجمة في فرع العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، والترجمة في فرع جهود الأفراد.

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الفائزين بـ #جائزة_الملك_عبدالله_بن_عبدالعزيز_العالمية_للترجمة في دورتها العاشرة ١٤٤٣هـ – ٢٠٢١م pic.twitter.com/cMdVvlcXcP — مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (@KAPLibrary) June 13, 2022

تفاصيل المرشحين لجائزة الملك عبدالله

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أنها استقبلت في دورتها العاشرة عددًا من الترشيحات في فروع الجائزة الست، حيث بلغ العدد الإجمالي للترشيحات (118) ترشيحًا ما بين عمل مترجم ومؤسسة ومرشح لجهود الأفراد، وذلك في (9) لغات توزعت على (109) أعمال، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات المرشحة، وقد جاءت الترشيحات من (18) دولة وشارك في تحكيم هذه الدورة (44) محكّمًا ومحكمة.

حيث فاز بالجائزة في فرع “جهود المؤسسات والهيئات” مناصفة كل من:” شركة العبيكان: إدارة النشر والترجمة، التي تأسست بالرياض في العام 1995م حيث ترجمت أكثر من (1000) عنوان منذ تأسيسها، منقولة عن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية، وذلك في مجالات متنوعة، و” العربي للنشر والتوزيع” التي تأسست بالقاهرة عام 1975م وانطلقت حركة الترجمة بها منذ العام 2005 حيث ترجمت أكثر من 200 عنوان في مجالات الرواية والقصص والفنون وثقافات الشعوب من عدة لغات عالمية. فيما حجبت الجائزة في فرع ” العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى”.

فرع العلوم الطبيعية

وقد منحت الجائزة في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من: الدكتورة سوسن حسن الصواف (سوريا)، والدكتورة ليلى صالح بابصيل (السعودية) عن ترجمتهما لكتاب “الفيزياء في علم الأحياء والطب” من اللغة الإنجليزية؛ لمؤلفه بول دافيدوفيتس.

وكل من الدكتور يحيى خليف (مصر) والدكتور عبداللطيف بن عبدالرحمن الشهيل (السعودية) عن ترجمتهما لكتاب: “مدخل إلى احتجاز الكربون وتخزينه” من اللغة الإنجليزية؛ لمؤلفيه: بيرند سميت، و جيفري رايمر وكورتيس أولدنبيرق.

وقد تم حجب الجائزة في فرع “العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى” وذلك لضعف المستوى العلمي للأعمال المتقدمة، وعدم استيفائها لمعايير وشروط المنافسة على نيل الجائزة.

فرع العلوم الإنسانية

ومنح الجائزة في فرع “العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية” (مناصفةً) بين كلٌّ من: الدكتور عزالدين الخطابي الريفي (المغرب) عن ترجمته لكتاب “ما وراء الطبيعة والثقافة” لمؤلفه فيليب ديسكولا من اللغة الفرنسية، والدكتور عبدالنور خرّاقي (المغرب) عن ترجمته لكتاب: “مدخل إلى التنقيب في بيانات العلوم الاجتماعية”؛ لمؤلفيه: بول اتيول وديفد موناقان ودارن كونق من اللغة الإنجليزية.

ومنحت الجائزة في فرع جهود الأفراد (مشاركةً) بين كل من: الدكتور سمير مينا مسعود جريس: (مصري –ألماني الجنسية) حيث قام بترجمة أكثر من 30 عملًا، بعضها من المؤلفات التي فازت بجائزة نوبل من قبل. والدكتور/حمزة قبلان المزيني، (السعودية) حيث تنوَّعت أعمال الدكتور المزيني وجهوده بين العمل الأكاديمي والتأليف والترجمة. وتعدُّ ترجماته من الترجمات العميقة والمهمة والمثرية للفكر والمعرفة الإنسانية، والدكتور/ مرتضى سيد عمروف، (أوزبكستان). حيث قام بترجمة أكثر من 45 عملًا ركزت على نشر اللغة والثقافة العربية بين الناطقين باللغة الأوزبكية والروسية.

مساهمة فاعلة في نقل المعرفة

وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس أمناء الجائزة المكلف الأستاذ فيصل بن معمر عن سعادته بما حققته الجائزة من مساهمة فاعلة في نقل المعرفة العلمية وتحقيق مبدأ التواصل المعرفي بين الثقافات.

ورفع معاليه خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على الدعم والرعاية الذي تحظى به جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة والمشاريع المتنوعة التي تشرف عليها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. وقدم تهنئته للفائزين بالجائزة معربًا عن تقديره لما بذلوه من جهود في تقديم ترجمات علمية مفيدة وذات قيم مضافة للمعرفة الإنسانية.