عقدت مؤسسة الملك خالد أمس حفلًا افتراضيًا للإعلان عن الفائزين بمنح “برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي” بدورته الخامسة الذي تنفذه المؤسسة، حيث فاز بها ثماني جمعيات غير ربحية في مختلف مناطق المملكة، بمبلغ تجاوز مليونًا وأربع مئة ألف ريال.

أهداف برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

وأكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة سمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله أن البرنامج يُعد نموذجًا لمنظومة التعاون بين القطاعين الخاص وغير الربحي، منذ انطلاقته مطلع عام 2020م، وهو يصل بدورته الخامسة إلى منح ثماني جمعيات في مختلف مناطق المملكة، مشيدةً بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الفائزة عبر تنفيذ المشاريع التي تركز على الأثر التنموي المستدام.

أسماء الجمعيات الفائزة

وأعلن عن الجمعيات الفائزة في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمدينة المنورة، شملت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وجمعية اكتفاء لتمكين الأسر، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية الإعاقة الحركية للكبار، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة، وجمعية طيبة للإعاقة الحركية، وجمعية وتين الخير للتنمية الأسرية، إضافة إلى جمعية التنمية الأهلية بمغيراء.