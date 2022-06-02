أعلنت شركة أسمنت حائل عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

4.895 مليون سهم:

وقالت أسمنت حائل في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة يرى أن السعر الحالي للسهم أقل من قيمته العادلة.

وأضافت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ نحو 4.895 مليون سهم من فئة الأسهم العادية.

وأوضحت الشركة أنها ستمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

شروط الملائمة المالية:

وأشارت أسمنت حائل إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.