قرر الملياردير الأمريكي وارن بافت، أشهر مستثمر في بورصة نيويورك، توزيع ثروته عقب وفاته، وقد يذهب بعضها إلى كل طفل حول العالم.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن ثروة بافت التي تقدر بنحو 96.8 مليار دولار.

وتعهد رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، بالتخلي عن 85% من أسهمه في الشركة للجمعيات الخيرية.

توزيع الثروة على الأعمال الخيرية:

واتجه رجل الأعمال البارز لتخصيص معظم العائدات لمؤسسة بيل وميلانيا جيتس الخيرية، كما تعهد بإعادة توزيع 99% من ثروته على الأعمال الخيرية أثناء حياته وبعد موته.

ومن بين حوالي 90 مليار دولار، حصة بافت في الشركة، ستذهب 56 مليار دولار إلى مؤسسة جيتس، و17.4 مليار دولار لأربع جمعيات خيرية عائلية، إضافة إلى 18.7 مليار دولار غير مخصصة، حيث يقال: إنه يريد إنفاق ملياراته في غضون 10 سنوات من وفاته.

آلاف الدولارات لكل طفل:

وكان أحد الحلول المقترحة لتوزيع ثروة بافت، إنشاء بنك ادخار عالمي للأطفال، وفي حين أنه لم يتم الكشف عن المبلغ المخصص لكل طفل، قال موظف سابق بمؤسسة جيتس الخيرية: إن كل طفل سيحصل على آلاف الدولارات.

ولم يكشف بافت، صاحب الـ92 عامًا، التفاصيل الجوهرية لكيفية تقسيم ثروته بعد وفاته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا حصلت مؤسسة جيتس على أموال كافية لتوزيع حصة على كل طفل، فسيساعد ذلك في الوضع الاجتماعي والاقتصادي حول العالم، وربما يزود الآباء بشبكة الأمان المالي التي يحتاجون إليها لإنجاب أطفال في الظروف الاقتصادية الراهنة.