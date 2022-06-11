تصدرت مدينة بندر ديار الإيرانية المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية تلتها مدينة الكويت.

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم.

واحتلت مدينة بندر الإيرانية المركز الأول بتسجيل 50 درجة مئوية، وتلاها مطار الكويت الدولي والذي سجل 49 درجة مئوية، وتلاها رستاق العمانية. فيما احتلت مدينة الأحساء بالمملكة، المركز الـ 11 بتسجيل 47.4 درجة مئوية.

درجة الحرارة 51 في وادي الفرع

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، قال أمس إن محافظة وادي الفرع تجاوزت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية للمرة الأولى.

وأضاف: “محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة سجلت 51.1 درجة مئوية في الظل، اليوم الجمعة، لتصبح أول منطقة تتجاوز 50 درجة منذ بداية فصل الصيف أرصاديًّا”. وقد سجلت كل من ينبع والأحساء، صباح اليوم، أعلى درجة حرارة على المملكة؛ إذ وصلت العظمى فيهما إلى 48 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.