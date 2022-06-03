يعمل الكبد في الجسم كما تعمل المرشحات في سيارات السباق، حيث تزيل المواد غير المرغوب فيها، وإذا كنت تمتلك سيارة سباق فلا شك أنك ستفعل ما هو مطلوب للحفاظ عليها في أفضل حالة، وفي الواقع فإن جسدك يعمل بدقة أكثر من أي سيارة سباق رائعة، وهذا يعني أنه يتطلب تغذية مثالية والعمل على إزالة أي سموم تتراكم فيه.

أفضل 7 أطعمة تنظف الكبد بامتياز:

ويدافع الكبد عن جسمك من كل شيء بدءًا من البكتيريا وانتهاءً بالسموم الكيميائية التي تحاول الوصول إلى جسمك، لذلك يجب الحفاظ عليه بشكل مهم أكثر مما تتصور، واستنادًا إلى ذلك، إليك أفضل 7 أطعمة لتنظيف الكبد.

1- الماء:

يتكون جسمك من 70% من الماء، وهو يساعد على التخلص من السموم السيئة؛ لذا تأكد من الشرب باستمرار طوال اليوم، حتى تساعد الكبد في عمله.

2- الليمون:

يجب إدراج الليمون كواحد من أقوى الأطعمة الخارقة؛ لأنه يحافظ على الصحة ويعالج بعض المشكلات الصحية الكبيرة، وهو يساعد بشدة على تنظيف الكبد.

3- الكركم:

ثبت أن الكركم يعمل على إصلاح أنسجة الكبد التالفة، ويمكنك رش القليل منه على طعامك أو تناوله في شكل كبسولات.

4- التوت:

التوت مليء بالعناصر الغذائية الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد تناول حفنة منه على التخلص من سموم الكبد.

5- الثوم:

الثوم مضاد قوي للبكتيريا والفطريات مليء بالسيلينيوم والأليسين، وكلاهما مكونان رئيسيان للتخلص من السموم.

6- الجريب فروت:

يعتبر الجريب فروت من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة كما يحتوي على إنزيم يجعل المركبات السامة أكثر قابلية للذوبان وهو ما يساعد الكبد في عمله، كما يساعد أيضًا على منع الكبد من تخزين الدهون.

7- الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من الكاتيكين، ومضادات الأكسدة الفعالة التي تساعد على تحسين وظائف الكبد وحرق الدهون.