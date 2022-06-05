قدم الأكاديمي وافي بن عبدالله عدة نصائح للتمييز بين الدبلوم التدريبي والتعليمي حاثاً الجميع على الاستفادة من فرص التدريب المتاحة لأهمية ذلك في زيادة فرص الحصول على الوظائف.

مزايا الدبلوم التدريبي

وقال الأكاديمي السعودي إن الدبلوم التدريبي عادة مدته أقصر ويسجل بخانة الدورات في السيرة الذاتية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هذا الدبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال إنه يمكن التأكد من اعتماد المنشأة المقدمة للدورة من هنا للتأكد من أن المنشأة معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

دورات تدريبية في الجامعات

وفي وقت سابق أشار وافي بن عبدالله إلى أن الجامعات تقدم دورات تجمع بين التدريب والتعليم، مشيرًا إلى أنه إذا كان اسم الجامعة مرموقاً فهذا يطور السيرة الذاتية ومهارات المتدرب.

وأوضح أن دورات منصة دروب هي دورات تدريبية تساعد في التوظيف السريع وهي معتمدة من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة المقاييس السعودية.