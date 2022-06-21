كشف أكاديمي سعودي عن تلقيه رسالة احتيال خطيرة حيث طلبت منه جهة مجهولة تنتحل صفة البريد السعودي – سبل – سداد مبلغ معين لاستكمال عملية شحن الطرود.

ونشر الدكتور عوض الأسمري، رسالة الاحتيال التي وصلته عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلب منه المسارعة بسداد مبلغ مالي لإتمام استلام الطرد البريدي الخاص به.

وكشف الأسمري أنه أدرك أن الرسالة ليست من البريد السعودي حين دقق في رابط الموقع الذي يتم من خلاله تلقي الأموال. وتابع الأسمري بالقول إنه يجب عدم إعطاء معلوماتك أبدًا الا بعد التأكد من المصدر.

تحذير من الاحتيال المركب

وفي وقت سابق حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، من الاحتيال المركب . وأوضحت البنوك السعودية أن الاحتيال المركب هو الوقوع في فخ الاحتيال مرتين، حيث يستدرج المحتال الضحية عبر إعلان احتيار استثماري ثم يخدعه مرة أخرى بشركة استشارات قانونية مزيفة لاسترداد أمواله المسروقة.

من جانبها حذرت وزارة التجارة، من الاتصالات المجهولة التي تعد المواطنين بالربح السريع، مشيرة إلى أنها تعتبر إحدى طرق التحايل من الجهات المروجة للفوركس غير المرخص.

وحثت الوزارة على ضرورة تجاهل الاتصالات المجهولة التي تعد الأشخاص بالاستثمار المضمون والربح السريع، مؤكدة أنها إحدى طرق التحايل من الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص.

مواقع مشبوهة

وتحذر الجهات الرسمية بشكل دائم المتعاملين في الأوراق المالية والمواطنين من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.