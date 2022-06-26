بلغ عدد المصلين بالمسجد النبوي أكثر من 10 مليون مصلًّ، وذلك من بداية موسم حج هذا العام بتاريخ 1 ذو القعدة 1443هـ.

تقديم أرقى الخدمات:

واستقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بتقديم أرقى الخدمات لهم، حيث سخر لذلك كل ما يمكن للتسهيل والتيسير عليهم لأداء مناسكهم وعبادتهم.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.