توقعت إدارة الكوارث بأفغانستان بأن يرتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1500 قتيل، فيما قالت حركة طالبان إنها ليست قادرة على التعامل مع الحادثة بمفردها وطلبت الدعم الدولي.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية بأنه لا وجود للمنظمات الإنسانية في عهد حركة طالبان للتعامل مع تداعيات زلزال أفغانستان، وأن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد، كما أن صعوبة الوصول للمنطقة التي ضربها الزلزال زادت من الكارثة.

تدمير نحو 2000 منزل:

وذكر إعلام أفغاني أن زلزال أفغانستان دمر نحو 2000 منزل في جنوب شرق البلاد.

وأفاد مراسل العربية بأن باكستان تسعى لإقامة مخيم للنازحين من المناطق التي ضربها الزلزال قرب الحدود.

وضرب زلزال قوي منطقة ريفية جبلية شرق أفغانستان، صباح الأربعاء، فقتل ألف شخص وأصاب 1500 آخرين في أحد أكثر الزلازل دموية في عقود، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. العدد قد يرتفع نظراً لوجود عائلات كثيرة في عداد المفقودين.

وقال محمد أمين حذيفة، رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا، في بيان إلى الصحافة “بلغ عدد القتلى ألفًا وهذا العدد يرتفع”. وأضاف أن “الناس يحفرون القبر تلو القبر”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت نقلاً عن مسؤولين أفغان أن زلزالاً بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أودى بحياة 950 شخصاً على الأقل، وأسفر عن إصابة المئات، وتوقعوا ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية.

تفاصيل زلزال أفغانستان:

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ولا تزال المعلومات شحيحة عن زلزال أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء “بختار” الحكومية أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى المنطقة بمروحية.

وفور وقوع زلزال أفغانستان، أفادت وزارة الداخلية في أفغانستان بأن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد في الساعات الأولى من الصباح، تسبب في مقتل أكثر من 280 شخصاً على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى. وهي حصيلة أولية، ارتفعت فيما بعد.

وكالة إدارة الكوارث أكدت أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، إضافة إلى إقليمي ننكرهار وخوست.

زلزال أفغانستان وقع على بعد 44 كيلومتراً من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان، هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على “تويتر” إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.