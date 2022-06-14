يتواجد النصر في صدارة قائمة مميزة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في الصدارة

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة قائمة الأكثر تسديدًا بعد مرور 28 جولة من المسابقة، حيث قام لاعبوه بـ430 تسديدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، من الفوز 17 مرة، والتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مرات.

الأكثر تسديدًا في الدوري

ويقع الهلال في المركز الثاني بقائمة الأكثر تسديدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 425 تسديدة، يليه النادي الأهلي بـ388 تسديدة، ويحتل الشباب المركز الرابع برصيد 371 تسديدة، ثم الاتحاد برصيد 369 تسديدة.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بـ349 تسديدة، ثم الاتفاق برصيد 346 تسديدة، يليه الحزم برصيد 341 تسديدة، وحل الفتح تاسعًا في القائمة بـ315 تسديدة، ثم فريق أبها برصيد 304 تسديدات.