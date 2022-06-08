شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، ولعبوا دورًا بارزًا في نتائج فرقهم هذا الموسم.

تاوامبا يتصدر القائمة

ويتصدر المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا قائمة أكثر اللاعبين تأثيرًا ضمن منافسات البطولة هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 41.5% من أهداف التعاون، بعدما أحرز 17 هدفًا من أصل 41 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، من الفوز 7 مرات، والتعادل 11 مرة، فيما خسر 10 مباريات.

أكثر اللاعبين تأثيرًا في الدوري

ويتواجد في المركز الثاني بالقائمة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، المغربي كريم البركاوي، بعدما ساهم في تسجيل 38.1% من أهدافه، يليه مهاجم ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا بـ36.1%.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تأثيرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ34.6%، حيث أحرز 18 هدفًا من أصل 52 هدفًا.