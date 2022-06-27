أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن العلاقة مع روسيا لا يمكنها أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف في ختام اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع المنعقدة في منتجع في جبال الألب في بافاريا بألمانيا “عندما يتغير الوضع، يجب أن نتغير”، حسب وكالة “رويترز”.

قمة في بافاريا:

وتسعى مجموعة السبع التي تعقد قمة في بافاريا لتوسيع جبهة الديمقراطيات لمواجهة روسيا والصين، وذلك من خلال دعوة 5 دول ناشئة بينها الهند وجنوب إفريقيا المعرضة بشكل خاص لمخاطر أزمة الغذاء.

وقال المستشار الألماني: إن هذه الدعوة تظهر بأن “مجتمع الديمقراطيات” لا يقتصر على الغرب ودول نصف الكرة الشمالي، مضيفًا أن “ديمقراطيات المستقبل في آسيا وإفريقيا”.

وصباح اليوم الاثنين، أطلقت مجموعة السبع نداء جديدًا إلى روسيا لضمان “المرور الحر” للمواد الغذائية القادمة من أوكرانيا.

مناشدة رئيس أوكرانيا:

من جهته، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم الذين يحضرون قمة مجموعة السبع بذل كل ما في وسعهم لإنهاء “الحرب” على بلاده، قبل حلول فصل الشتاء.

وقال مسؤول أوروبي: إن الرئيس الأوكراني طلب، الاثنين، أنظمة دفاع مضادة للطائرات، لمواجهة المقاتلات الروسية خلال الحرب الدائرة منذ أشهر.

كما طلب زيلينسكي بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، خلال لقاء من الزعماء السبعة عبر الفيديو.