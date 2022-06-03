يرغب رئيس هيئة الترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ في تدعيم صفوف الفريق الإسباني بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ألميريا يرغب في التعاقد مع ديانج

وأكد الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من ألميريا الإسباني للتعاقد مع لاعبه المالي أليو ديانج.

ويُعد ديانج صاحب الـ24 عامًا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما دفع الإدارة لرفض العديد من العروض لرحيله، وكان أبرزها من النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

آل الشيخ يسعى لتدعيم الفريق بعد التأهل

وكان تركي آل الشيخ قد أكد مؤخرًا أنه سيُدعم الفريق الإسباني بصفقات قوية بعد التأهل رسميًا، كما شدد على التعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب خلال الفترة المقبلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا، والتتويج بلقب الدرجة الثانية، بعد تعادله مع ليغانيس بنتيجة 2/ 2 ضمن منافسات الجولة الأخيرة.