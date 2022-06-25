استقر الظهير الأيسر المقدوني أليوسكي، لاعب الأهلي، على الرحيل عن الراقي، في حال تأكد هبوطه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو”.

ويُعاني الراقي من تخبط في النتائج فنيًّا حتى أدى به الوضع للتواجد في المركز الـ14، وفي حال خسر من الشباب في الجولة الـ30 فسوف يهبط لـ دوري الدرجة الأولى “يلو”.

وكشفت صحيفة 10ekипa المقدونية أن أليوسكي سيغادر الراقي إلى نادي طرابزون سبور التركي في حال هبط الراقي رسميًّا لدوري يلو، بينما إذا بقى الراقي فسوف يبقى أليوسكي ولن يرحل إلى صفوف الهلال والنصر كما أُشيع مؤخرًا.

وكان أليوسكي انضم إلى الراقي في عام 2021 قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وضع الأهلي غير مطمئن:

وبوقت سابق، أعرب بندر الدعجاني، العضو الذهبي بـ الأهلي، عن حزنه الشديد بسبب الوضع الذي وصل له الفريق حيث أصبح قريبًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

قال الدعجاني اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “تكلمت من الجولات الأولى أن هاسي ما ينفع يدرب الأهلي ما أحد سمع كلامي، قدمت استقالتي واستمر الحال كما هو وخرجت بمساحة وقلت: إن المشكلة في إدارة اكرة، قالوا الدعجاني يريد إسقاط الإدارة، وأنا أقسم بالله في هذا اليوم الفضيل الجمعة، كنت لا أريد إلا مصلحة الراقي والراقي فقط”.