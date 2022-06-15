أكملت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق الميدانية وذلك في جميع المجالات التي تتعلق بالنظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق التجارية والمحال الغذائية.

13 بلدية:

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن هناك ثلاثة عشر بلدية في مكة المكرمة، بالإضافة إلى ثلاث بلديات مرتبطة، أصبحت بجميع إداراتها ومنسوبيها في جاهزية تامة، حيث بدأت في تنفيذ خطتها لموسم الحج، وقد بدأت فترة التكثيف في تنفيذ الخطة منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، وتستمر لشهرين، في حين ستبدأ فترة الذروة بالنسبة لأعمال الأمانة منذ يوم 20 /11/ 1443هـ وحتى 20 /12/ 1443هـ، والتي سيتم عمل البلديات خلالها على مدار الأربع وعشرين ساعة بنظام الورديات.

كما تتضمن خطة أمانة العاصمة المقدسة التنسيق مع الإدارات العامة بالأمانة كل فيما يخصه بشأن تكثيف الأعمال المختلفة وتنفيذ الخدمات، وخصصت الأمانة عدداً من الكوادر البشرية المتخصصة لأداء الاعمال المختلفة بالبلديات، حيث خصصت (137) عنصراً للرقابة الصحية و(247) لرقابة الأسواق التجارية و(17) مراقبة للأنشطة النسائية، بالإضافة إلى حوالي (650) عنصراً للمراقبة الغذائية والتشوه البصري ومراقبة المرافق البلدية والأراضي البيضاء وغيرها من الخدمات.

بلديات فرعية:

وتقوم البلديات الفرعية في أمانة العاصمة المقدسة بدور مهم خلال الموسم، حيث يتم عن طريقها إصدار رخص المباسط الموسمية ومتابعة أعمال الإحداثيات والتعديات ومتابعة مقاولي المشاريع لإنهاء جميع الأعمال قبل دخول الموسم، وكذلك مراقبه وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية للمنشآت والمباسط الغذائية والتجارية والوقوف على البلاغات والرقابة على الأنشطة النسائية ورصد ومتابعه وملاحظة الظواهر السلبية والتنسيق مع غرف العمليات وتقديم خدمات الرخص التجارية ومتابعه تطبيق التدابير الصحية الصادرة من الجهات المختصة بالإضافة إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في اللجان الميدانية المشتركة، إلى غير ذلك من الأعمال المتعددة.

وستشارك بلديات المنطقة المركزية في أعمال عدد من اللجان الميدانية المشكلة لمتابعة الباعة الجائلين والقضاء على الظواهر السلبية والأعمال الأخرى.

يٌذكر أن أمانة العاصمة المقدسة اتخذت جميع التدابير الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتهيئة كافة الأوضاع لهم ولتمكينهم من أداء فريضتهم في أمن واطمئنان.