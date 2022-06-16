أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر 150 وظيفة لموسم حج 1443هـ على العقود المؤقتة ولمدة شهرين خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الوظائف متاحة للرجال والنساء.

الوظائف الشاغرة:

ـ 126 مراقبًا ميدانيًّا

ـ 20 سائقًا

ـ 4 سائقين لمعدات ثقيلة

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح من يوم الخميس 16 يونيو 2022 فقط، ولمدة 24 ساعة فقط.