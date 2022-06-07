أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة “التوعية البيئية” تحت عنوان “لا نملك سوى أرض واحدة .. حماية البيئة من حق الأجيال القادمة علينا”.

أهمية البيئة والمحافظة عليها

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو نشر رسالة تتمحور حول أهمية البيئة والمحافظة عليها من خلال الابتعاد عن أي ملوثات قد تضر البيئة ونشر وتعزيز مفاهيم الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لرفع مستوى الوعي البيئي.

الاحتفاء بيوم البيئة العالمي

وأشار إلى أن الأمانة تحتفي بيوم البيئة العالمي 2022، لتحقيق توعية بيئية مستدامة واستجابة لمبادرة “السعودية الخضراء”، مبيناً أن عدد الحدائق الموجودة بمكة المكرمة يتجاوز 290، بالإضافة إلى وجود أكثر من 80 ألف متر مربع كمساحات خضراء، فضلاً عن زراعة 45 ألف شجرة.