تقدّم أمانة منطقة القصيم عبر منصة المدينة الرقمية “بلدي”، خدمة حجز موعد إلكتروني. وهي خدمة تمكّن العملاء من حجز موعد إلكتروني؛ لزيارة الأمانة، أو البلديات التابعة؛ لإنجاز المعاملات البلدية، حيث يمكن للعميل تحديد (الأمانة، البلدية، الخدمات المتاحة، التاريخ، الوقت، موضوع الزيارة)، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية.

آلية تنفيذ الخدمة

وبدورها أشارت الأمانة أنه تبعًا لهذه الخدمة يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة العميل للأمانة أو البلدية، حيث يتواصل الموظف المختص مع مقدّم الطلب هاتفيًّا؛ للتأكد من حالة الطلب، وحل المشكلة -إن أمكن- أو تأكيد الحضور في الموعد المحدد، كما أكدت الوزارة على ضرورة وجود موعد مؤكد مسبق للحضور، والحصول على الخدمات البلدية.. وأنه في حالات خاصة يمكن للموظف حجز موعد مناسب؛ لإنجاز معاملة العميل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلةٍ من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها أمانة منطقة القصيم، بهدف تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي من خلال أتمتة الإجراءات؛ لرفع كفاءة العمل، وتسريع سير المعاملات.