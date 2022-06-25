أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، تقديم تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك من المبارك من الـ 10 إلى الـ 13 من ذي الحجة.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها أنه يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج

وتهدف الأمانة من هذه الخدمة مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائها وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.