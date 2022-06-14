شرعت أمانة محافظة جدة في تطوير حديقة السجى والحدائق المحيطة بها في حي الشرفية ضمن مشروع إصلاح الحدائق، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 60 ألف متر مربع بتكلفة تصل لـ 19.8 مليون ريال.

مسطحات خضراء

وبينت الأمانة أن الحديقة ستضم مسطحات ومناطق خضراء بإجمالي مساحة تقدر بنحو 25,000 متر مربع موزعة على 7 مناطق رئيسية بالحديقة، ومنطقة لعب أطفال مظللة تتوسط الحديقة بمساحة 2.500 متر مربع وتحتوي على ألعاب حركية متنوعة مناسبة للفئات العمرية المختلفة.

مسار رياضي للمشاة

هذا إلى جانب إنشاء مسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة بطول يصل إلى أكثر من 1000 متر مربع، ومناطق استثمارية موزعة على ثلاثة مواقع مطلة على شوارع رئيسية بمساحاتها 1000 متر مربع، وتوفير مواقف سيارات موزعة على ثلاث مناطق بطاقة استيعابية تصل لـ 200 موقف.