أعادت أمانة محافظة جدة التذكير بقرب موعد انتهاء المدة الزمنية التي تلزم بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المتبقي من المهلة 10 أيام، والتي تنتهي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

تسوير الأراضي الفضاء

وحددت أمانة جدة، الأماكن المطلوب تسوير الأراضي الفضاء بها، ومنها، الأراضي الواقعة على طرق: الملك عبدالعزيز والأندلس، والأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز.

وشملت كذلك الأراضي الواقعة على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، بالإضافة إلى شوارع، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والسلام، وحراء، وصاري، وفلسطين.