كشفت تقارير عن وجود رغبة من النادي الأهلي لضم الإسباني كريستيان تيو جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال بيتيس الإسباني، واللاعب السابق في صفوف فريقي برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي.

إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي تهدف لتصحيح مسار الفريق والتعاقد مع صفقات قوية وذلك من أجل تحسين النتائج المخيبة التي حققها الراقي بالموسم الحالي.

ماذا يُعرقل صفقة انتقال تيو لـ الأهلي ؟!

أمر وحيد يهدد الراقي حول ضم كريستيان تيو صاحب الـ31 عامًا وهو عدم تسديد مستحقات اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، قد يحرم الراقي من ضم تيو.

الراقي كان فسخ العقد بالتراضي مع ساريتش مع تقديم وعد له بتسديد مستحقاته المالية على 6 مراحل وهو ما لم يحدث، مما جعل اللاعب البوسني يتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الفيفا وتم قبولها، ولن يضم الراقي أي صفقة إلا إذا دفع مستحقات ساريتش.

وكان ساريتش طالب إدارة الراقي بالحصول على مليوني ونصف المليون يورو كمستحقات متبقية له.