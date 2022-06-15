توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وحذر المركز من احتمالية تسب الأمطار في جريان سيول خصوصًا في مناطق جازان وعسير، ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار في الهطول من غدٍ الخميس 16 يونيو.

أتربة على منطقتي مكة والباحة:

وفي سياق متصل، حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح سطحية، وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة، تهب اليوم؛ وتؤثر على مدينة أضم حتى السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

كما حذر من هبوب رياح وأتربة على منطقة الباحة، تؤثر على الحجرة، والمخواة، وفرعة، غامد الزناد، وقلوة؛ حتى السادسة من مساء اليوم.

المدن الأعلى والأقل حرارة:

وتوقع المركز في إنفوجراف، أن تشهد مكة المكرمة أعلى حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل الطائف والقريات أقل حرارة عند 19 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في بعض المدن كالتالي: مكة المكرمة 45، والمدينة المنورة والدمام وبريدة والأحساء وحفر الباطن 44، والدوادمي وينبع والخرج والمجمعة 43.

بينما تسجل الرياض ووادي الدواسر وشرورة 42، فيما تشهد مدن نجران وبيشة ورفحاء 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل الطائف وطريف والقريات 19، أما الباحة 21، وعرعر وسكاكا ونجران وبيشة والوجه 25.