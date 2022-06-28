أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان، لاستمرار الأمطار الرعدية ونشاط الرياح بما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الدرب، وبيش، وجازان، وفرسان، فيما تستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

كما تتعرض منطقة الباحة لأمطار رعدية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.

كما تتأثر كل من: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.