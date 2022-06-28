أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض منطقة جازان لاستمرار حالة الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن المدن المتأثرة بالتحذير المذكور هي كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



كما أصدر المركز تحذيره بشأن تعرض مدن الدرب، وبيش، وجازان، وفرسان؛ لأمطار رعدية ورياح سطحية.

وحذر من تدني مستويات الرؤية الأفقية على المدن المذكورة حتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء.

استمرار الأتربة على الرياض

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة قد يصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.