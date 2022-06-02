أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

عوالق ترابية:

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية، وما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة.