أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، فيما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.