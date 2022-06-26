أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.